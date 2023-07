Gîtes et maisons d’hôte : la réforme du Code du Tourisme en Wallonie fait grincer des dents

André Mélisse, propriétaire d’une maison d’hôtes à Falaën, s’inquiète. "On a peur d’une ubérisation. La maison d’hôtes, c’est un réel investissement. Toutes ces chambres Airbnb, on en trouve à 40 € et nous, on en propose à 130 € la nuit. Les autres, ce sont des choix de pognon. Nous, ce sont des choix de cœur."

Pour la ministre wallonne du Tourisme, Valérie De Bue, cette simplification administrative est nécessaire pour la lisibilité tant des clients que des acteurs du secteur. "Trop de labels tuent le label. La volonté c’est d’inciter tout le secteur à demander l’enregistrement et la certification pour avoir une meilleure connaissance du secteur et donc mieux répondre aussi à ses besoins."

De quoi intégrer à l’avenir toute une partie des hébergements dont seule la moitié est enregistrée officiellement en Wallonie.

La réforme du Code wallon du tourisme devrait officiellement se concrétiser pour la fin de l’année.