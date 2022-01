Gitans anglais : la mauvaise réputation

16 familles vivent dans ce quartier, un peu comme une seule, toutes dans des mobile homes, avec à proximité leur caravane, toujours prêtes pour un éventuel départ. Tantôt extravertis, tantôt expansifs, les Gypsies contrôlent leur quartier et apprécient peu la venue d’étrangers. Vivant selon leurs propres lois : être marié à 18 ans au plus tard et faire un enfant l’année suivante, accepter de régler les problèmes par la violence… et avec comme valeurs fondamentales, la famille et l’entraide.

Ici, le patriarcat règne toujours en maître : les femmes s’occupent de la maison et des enfants, travailler n’est pas vu d’un bon œil, ce sont les hommes qui ramènent l’argent. Tracy rêve pourtant d’une carrière de chanteuse, et lorsqu’elle entonne Amy Winehouse, difficile de ne pas en rêver pour elle. Son mari est en prison, alors c’est Tony qui l’aide, son ami d’enfance, avec l’argent qu’il gagne dans les combats. Il est un champion de boxe réputé, il excelle dans cette discipline violente, le MMA.

Alfie Best, lui, s’est débrouillé dès son plus jeune âge et a fait fortune dans les parcs de mobile homes. Il a bâti un empire et est aujourd’hui un Gitan milliardaire. Si au départ, seule la communauté de Roms vivait dans ces maisons abordables, les loyers anglais exorbitants ont attiré par la suite des retraités non-gitans et notre businessman en possède pas moins de 10.000 aujourd’hui ! Il s’est aussi diversifié dans les courses de purs-sangs, les bars et les cinémas de plein air et nous fait visiter sa demeure dans un quartier huppé. Mais s’il est fier de ses origines, il les a longtemps cachées pour ne pas entraver sa carrière et assure que rien n’a changé : bien que l es ancêtres des Gypsies soient installés au Royaume Uni depuis le XVIe siècle et sont désormais assez sédentaires, ils demeurent toujours mal vus et victimes de rejet, de menaces et d’insultes.