Gisou souffre de dépression post-partum et crée un groupe de parole

Gisou a deux enfants de 3 ans et 10 mois. Des enfants qu’elle a voulus, qu’elle aime par-dessus tout, et pourtant par moment, elle ne les supporte plus. Une reprise du travail précipitée, des nuits bien trop courtes et une charge mentale de plus en plus lourde. Son quotidien devient trop compliqué à gérer. Gisou perd pied. "Je pète des câbles ", dit-elle en toute humilité. La jeune femme souffre de la dépression du post-partum. Une dépression qui survient au cours de la première année après la naissance d’un enfant. Au-delà de cette période, le mot "burnout parental" est plus approprié.