Gisèle Halimi : un droit à l’avortement… et en Belgique ?

En effet, à la suite d’une dénonciation anonyme, Willy Peers est arrêté le 16 janvier 1973, accusé d’avoir réalisé environ 300 avortements. S’ensuit une campagne nationale pour sa libération, des grèves de la faim, des femmes et des médecins qui s’accusent d’être ses complices ; Peers sera soutenu par André Cools et le chanoine Pierre de Locht… Il n’y aura jamais de procès et la pression de l’opinion publique engendrera un statu quo : désormais, les médecins pratiquant l’avortement ne seront plus systématiquement poursuivis.

Si l’affaire Peers débouchera sur la loi Lallemand-Michielsens sur l’interruption volontaire de grossesse du 3 avril 1990, le processus sera loin d’être un long fleuve tranquille. Pour y arriver, de nombreux organismes et groupes voient le jour : en 1976, le Comité de la dépénalisation de l’avortement, deux ans plus tard, le Comité de la suspension des poursuites judiciaires car, l’état de grâce né quelques années plus tôt est rompu en 1978.

La même année, c’est la naissance du Groupe d’action des centres extrahospitaliers pratiquant l’avortement qui est créé car, inutile de se voiler la face : entre 74.000 et 150.000 interruptions volontaires de grossesse clandestines se pratiquent alors chaque année en Belgique.

La loi de dépénalisation partielle de 1990, qui n’autorise pas l’avortement mais en suspend les poursuites judiciaires lorsque l’avortement est pratiqué selon les conditions prescrites par la loi, entraînera un rebondissement imprévu : l’impossibilité de régner du roi Baudouin, le temps que le gouvernement trouve l’astuce qui permette au souverain d’éviter d’accorder sa royale sanction à une loi qui ne respecte pas ses convictions.

En 2016, DéFI rédige un projet de loi dépénalisant l’IVG. De nombreux autres partis entreront dans le jeu, signifiant le retour sur la scène médiatique et politique du principe de l’avortement. Le 15 octobre 2018, la nouvelle loi est adoptée, pourtant, selon l’avis de nombreux professionnels et associations, elle demeure insuffisante.