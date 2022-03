"Gisèle Halimi, la cause des femmes" dans LE TEMPS D'UNE HISTOIRE

C'est l'histoire d'une femme. Une insoumise, une rebelle qui a dit non au patriarcat, à la domination des hommes. Avocate en Algérie, Gisèle Halimi dénonce la torture et les viols de l'armée française sur les indépendantistes algériennes. Dans les années septante, elle incarne le combat pour le droit à l’IVG. Avec aplomb, elle terrasse la loi qui interdit aux femmes de disposer de leur propre corps. Elle affronte le mépris de la justice à l’égard des femmes violées et provoque un véritable séisme. Grâce à elle, le viol est enfin reconnu comme un crime. Dans les années 80, un sondage la désigne comme l’une des femmes les plus influentes de France. Elle décide d’entrer dans l’arène politique et s’attaque à un combat de fond : la parité hommes-femmes. Souvent seule, toujours déterminée, Gisèle Halimi a lutté toute sa vie pour la cause des femmes. Pourquoi et comment cette grande avocate a défendu la plus importante révolution sociale et politique de notre époque : l’émancipation des femmes.