Gisele Bündchen est-elle une sorcière ? Une fiente de rouge-gorge pèse-t-elle dans la balance ?

Tom Brady, son ex-mari, avait déjà affirmé qu’elle pratiquait de la magie blanche pour l’aider dans ses performances sportives. Peu avant leur divorce, le niveau du footballeur américain avait brutalement chuté, laissant croire aux internautes qu’elle en était responsable.

La mannequin brésilienne a récemment reçu Vanity Fair dans sa maison au Costa Rica pour une interview. Comme le rapporte le magazine, l’équipe a été impressionnée par ses talents de "guérison". Alors qu’elle s’apprêtait à répondre à leurs questions, elle a découvert un petit rouge-gorge sur sa terrasse, immobile et posté sur un de ses coussins. Elle l’a délicatement pris dans ses mains et lui a versé de l’eau dans son bec, désireuse de l’emmener dans un sanctuaire animalier proche de chez elle.

Elle leur a expliqué avoir l’habitude de communiquer avec les oiseaux, les écureuils et les papillons. Surtout depuis qu’elle est au Costa Rica, où l'on retrouve une grande variété d’espèces. Soudain, l’oiseau s’est remis à bouger, sous le regard stupéfait de la Brésilienne et de l’équipe du magazine. Serait-ce son toucher qui l’a sauvé ? C’est ce qu’ils ont cru, avant de voir des taches de fiente sur le coussin.

"C’est un présage ! Il avait juste besoin d’évacuer" s’est amusée Gisele Bündchen. La mannequin a ensuite poursuivi l’interview en montrant sa collection de pierres de cristal, composée essentiellement d’améthystes et de sélénites, ainsi que son oracle. Dévoilant ses objets précieux, elle est revenue sur les rumeurs la qualifiant de sorcière : "Si vous voulez me considérer comme une sorcière parce que j’aime l’astrologie, j’aime les cristaux, je prie et je crois en la puissance de la nature, alors allez-y".

Prenant un air plus sérieux, elle a avoué lire une métaphore dans l’aile cassée du rouge-gorge : "Je ne veux pas être limitée. J’ai besoin d’étendre mes ailes et de voler". Elle a commencé à s’intéresser à la méditation et à l’ésotérisme autour de ses vingt ans car elle souffrait de crises de panique.