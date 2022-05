Giro : Une 10e étape qui fait les yeux doux aux puncheurs (direct commenté à 11h40)

Au lendemain de la 2e journée de repos, le peloton du Giro reprend la route pour la 10e étape entre Pescara et Jesi. Au programme, 196km sinueux qui devraient laisser des traces dans les jambes. Parce que si ce 10e opus ne sera pas aussi exigeant et montagneux que les précédents, il proposera une succession de plusieurs routes tortueuses et éreintantes.

En début de journée, le peloton empruntera le tracé de Tirreno-Adriatico sur la côte adriatique pendant une petite centaine de kilomètres. Les coureurs rentreront ensuite dans les terres pour affronter une série de 'murs' typiques de la région avant d'aborder la côte de Monsano (4% de moyenne) à moins de dix kilomètres de l'arrivée. La fin de l'étape sera émaillée par une descente jusqu'aux 2 derniers kilomètres. De quoi donner des idées aux meilleurs descendeurs... ou puncheurs du peloton ?

Notons qu'au classement général, Juan Pedro Lopez (Trek-Segafredo) est toujours en tête avec 12 secondes d'avance sur Joao Almeida (UAE) et 14 sur Romain Bardet (DSM).