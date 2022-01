Giro, Tour, Vuelta : Quel est le programme des leaders sur les Grands Tours en 2022 ?

Tadej Pogacar se rendra en France pour réaliser le triplé après ses victoires en 2020 et 2021 et sera bien accompagné avec Marc Soler et George Bennett. Il faudra donc être bien armé pour faire tomber le Slovène.

Primoz Roglic tentera une nouvelle fois de battre son compatriote et pourra une nouvelle fois compter sur le soutien de Jonas Vingegaard.

Face à eux, Ineos devrait envoyer Egan Bernal, qui souhaite revenir dans la course au maillot jaune après sa victoire en 2019.

Ben O’Connor (AG2R), quatrième du dernier TDF devrait venir tenter d’accrocher le podium cette année.

Israel débarquera avec un trio de vétérans composé de Christopher Froome, Jakob Fuglsang et Michael Woods.

Groupama-FDJ tentera également sa chance avec plusieurs coureurs. David Gaudu et Thibaut Pinot ont annoncé leur volonté de monter sur le podium et seront accompagnés par Michael Storer.

Enric Mas, souvent un peu court pour jouer le podium mais dans le top 10 ces deux dernières années tentera de faire mieux que l’année dernière où il avait terminé sixième.

Certains coureurs réaliseront également l’enchaînement Giro, Tour de France. Miguel Angel Lopez et Vincenzo Nibali (Astana) seront aux côtés d’Alexey Lutsenko. Mikel Landa (Bahrain) accompagnera Damiano Caruso et Jack Haig, alors que Guillaume Martin sera le leader de Cofidis.

Enfin, Julian Alaphilippe (Quick Step-Alpha Vinyl), sera également sur les routes du Tour avec un objectif que lui seul connaît. Il a déjà annoncé vouloir tenter de jouer la gagne une fois dans sa carrière et cela pourrait peut-être être cette année.