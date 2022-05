Giro : Romain Bardet, 4e du Général et candidat au podium, abandonne sur la route de Cuneo

Romain Bardet (Team DSM) a mis pied à terre au cours de la 13e étape du Giro. Le Français occupait la 4e place du classement général à seulement 14 secondes du maillot rose. Il était clairement candidat au podium, voire mieux.



"Nous sommes tristes de confirmer que Romain Bardet a abandonné le Giro. Il est tombé malade pendant l’étape de ce jeudi, son état a empiré pendant la nuit. Malgré tous ses efforts, il n’est plus en mesure de continuer la course", a fait savoir son équipe. Selon la RAI, le diffuseur de la course, il souffrirait de problèmes d'estomac.



Après plusieurs années compliquées, Bardet a retrouvé son niveau cette saison. Il avait notamment remporté de belle manière le Tour des Alpes et était passé à un cheveu de la victoire lors de l’étape du Blockhaus. Il s'était incliné de justesse devant Jai Hindley (Bora-Hansgrohe).