Giro : Remco Evenepoel perd plus de 2 minutes sur les Strade Bianche, Bernal très impressionnant et victoire d’étape pour Mauro Schmid

Au moment d’aborder le premier secteur de routes blanches, à 70 km de l’arrivée, l’échappée compte 14 minutes 30 d’avance sur le peloton. Sur cette première section, l’équipe INEOS Grenadiers prend les commandes dans le peloton, relayée ensuite par la Trek-Segafredo des Italiens Vincenzo Nibali et Giulio Ciccone. Très vite, les graviers font le ménage avec quelques chutes et des cassures dans le peloton. En tête de groupe, Filippo Ganna (ITA, INEOS Grenadiers) et Egan Bernal font déjà le forcing et prennent des risques. Remco Evenepoel (BEL, Deceuninck-Quick Step) est piégé et quitte cette première route blanche avec une trentaine de secondes de retard. Tout comme Aleksandr Vlasov (RUS, Astana-Premier Tech) et Hugh Carthy (GBR, EF Education-Nippo).

En sortie de secteur L’équipe de Bernal a bien pris l’information et tente de creuser l’écart. Derrière, les Deceuninck-Quick Step s’unissent avec Astana-Premier Tech et EF Education-Nippo pour recoller. À 48 km de l’arrivée, juste avant l’entrée dans le deuxième secteur, Remco fait l’effort et parvient à faire la jonction.

Le rythme est nettement moins élevé dans le deuxième secteur mais Evenepoel inquiète un peu en faisant l’élastique dans le groupe des favoris. Il ne semble pas être dans un grand jour.

Pendant ce temps-là, les Jumbo-Visma George Bennett (NZL) et Tobias Foss (NOR) se lancent à deux dans un Trophée Baracchi. Mais leur tentative est contrôlée et avortée par l’équipe du maillot rose.