Giro : Mark Cavendish flashé à 74 km/h dans le sprint final, le 'Cav' flirte encore avec un record de Merckx

Mais les données enregistrées par le 'Cav' sur les routes hongroises ne sont pas les seules qui impressionnent. Vainqueur déjà 4 fois cette saison, le Britannique ne cesse de mettre à jour son palmarès et tutoie désormais les plus grands de l’histoire du cyclisme.

Vainqueur pour la 160e fois de sa longue carrière, Cavendish s’est installé dans le Top 5 des coureurs les plus victorieux de l’histoire dimanche en délogeant Sean Kelly (159 victoires).

Selon les données collectées par le site spécialisé Procyclingstats.com, Cavendish est même en route vers la deuxième place 'all time'. En termes de succès professionnels, il n’a en effet plus qu’une victoire de retard sur Mario Cipollini et Roger De Vlaeminck et deux sur Rik Van Looy (162).

Le 'Cannibale' Eddy Merckx est quant à lui inaccessible avec ses 283 victoires. Un record sans doute inégalable.