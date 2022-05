Giro : la 12e étape, le paradis des baroudeurs ? (direct commenté)

Au lendemain de la surprenante victoire au sprint d'Alberto Dainese lors de la 11e étape, le peloton repart pour un 12e opus qui n'aura strictement rien à voir avec le précédent. Exit les sprinteurs qui ne devraient, sauf improbable retournement de situation, pas avoir leur mot à dire et place aux baroudeurs.

La plus longue étape de ce Giro (204 km entre Parme et Gênes) proposera en effet une multitude de côtes piégeuses et de descentes techniques qui devraient tailler la part belle aux plus costauds. Trois difficultés sont répertoriées sur le parcours : le Passo del Bocco, une montée 3e catégorie de 6km à 4% de moyenne au kilomètre 95,5 puis deux nouvelles ascensions 3e catégorie en fin de course, aux kilomètres 149,6 (La Colletta,9,3 km à 4,2%) et 171,3 (Valico di Trensasco 4,3 km à 8%).

Notons par ailleurs que l'arrivée se fera dans le centre de Gènes dans un faux-plat montant piégeux qui devrait peser une dernière fois dans les guiboles.