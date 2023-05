Giro : l’UCI condamne l’utilisation d’hélicoptères pour quitter une zone d’arrivée en altitude

Au terme de la 7e étape au sommet du Gran Sasso à Campo Imperatore, plusieurs coureurs, comme Remco Evenepoel par exemple, ont utilisé un hélicoptère pour quitter la zone d’arrivée. Un procédé pas spécialement équitable et qui a beaucoup fait réagir dans le peloton. L’UCI a donc tenu à communiquer et à condamner l’utilisation de l’hélicoptère comme moyen d’évacuation.

"Cet avantage représente une absence totale d’équité sportive et contrevient aux dispositions réglementaires visant à offrir une égalité de traitement dans le transfert des équipes vers leurs hôtels. En outre, l’usage d’un hélicoptère pour quelques coureurs contrevient aussi au principe de la minimisation de l’empreinte carbone rappelé dans le cahier des charges des organisateurs de l’UCI WorldTour, avançait dans un premier temps l’organisation. Soucieuse de prévenir le développement de cette pratique, l’UCI prendra les mesures et les éventuelles sanctions nécessaires afin que de tels agissements ne puissent plus se reproduire à l’avenir."

Voilà les coureurs concernés prévenus pour les prochaines arrivées au sommet sur ce Giro 2023.