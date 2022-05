Giro : Jumbo-Visma avec Dumoulin et Foss, Astana avec Lopez et Nibali

Le Néerlandais Tom Dumoulin et le Norvégien Tobias Foss seront les leaders de la formation Jumbo-Visma sur le Tour d'Italie, qui s'élancera vendredi de Budapest. Le reste de la sélection, dévoilée lundi par la formation néerlandaise, se compose de l'Italien Edoardo Affini et des Néerlandais Sam Oomen, Jos van Emden, Pascal Eenkhoorn, Koen Bouwman et Gijs Leemreize. Ce dernier remplace l'Australien Chris Harper, initialement prévu mais victime d'une lourde chute début avril au Tour du Pays Basque.

Tom Dumoulin, 31 ans, avait remporté le Giro en 2017 et s'était classé 2e l'année suivante à 46 secondes de Chris Froome. Tobias Foss, 24 ans, s'était classé 9e du Tour d'Italie l'année passée.

La formation Astana Qazaqstan a également publié sa sélection pour le Giro lundi. Elle sera emmenée par le Colombien Miguel Angel Lopez et l'Italien Vincenzo Nibali dans un rôle plus libre. Les autres coureurs retenus sont l'Espagnol David De La Cruz, l'Américain Joe Dombrowski, le Kazakh Vadim Pronskiy, le Colombien Harold Tejada et les Italiens Fabio Felline et Valerio Conti.

Nibali, 37 ans, a remporté le Giro à deux reprises (2013 et 2016) mais devrait plutôt viser les victoires d'étapes cette année. Miguel Angel Lopez, 28 ans, avait lui terminé 3e du Tour d'Italie en 2018 derrière Froome et Dumoulin.