Giro : Joao Almeida leader de la formation UAE Team Emirates

Le Portugais Joao Almeida sera le leader de l’équipe UAE Team Emirates au départ du prochain Tour d’Italie cycliste qui s’élance le 6 mai de Budapest pour s’achever le 29 mai à Vérone.

L’équipe du N.1 mondial Tadej Pogacar, qui ne dispute pas ce Giro, a annoncé samedi la sélection des huit coureurs retenus.

Almeida a terminé 4e en 2020 et 6e en 2021 du Giro alors qu’il portait les couleurs de Deceuninck-Quick Step. Depuis son arrivée dans sa nouvelle équipe, le Portugais a remporté une étape du Tour de Catalogne, une de ses sept victoires en carrière.

Joao Almeida sera entouré de deux compatriotes : Rui Costa et Rui Oliveira. Les Italiens David Formolo et Diego Ulissi, le Colombien Fernando Gaviria et l’Argentin Maximiliano Richeze sont autant de coureurs qui ont déjà accroché des étapes du Giro à leur palmarès. L’Italien Alessandro Covi complète l’effectif.