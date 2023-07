Giro féminin : la 8e étape pour Blanka Vas, Annemiek van Vleuten proche de la victoire finale

La championne de Hongrie Blanka Vas (SD Worx) a remporté la 8e et avant-dernière étape du Tour d’Italie féminin (WorldTour), samedi, après 125,7 km entre Nuoro et Sassari, en Sardaigne, où la Néerlandaise Annemiek van Vleuten (Movistar) a conservé son maillot rose.

Dans un final accidenté et marqué par de nombreuses attaques, le peloton a éclaté en plusieurs morceaux. Une vingtaine de coureuses se sont disputé la victoire au sprint. Vas s’est montrée la plus rapide devant l’Américaine Chloé Dygert (Canyon/SRAM Racing) et l’Allemande Liane Lippert (Movistar).

Vas, 21 ans, décroche la 9e victoire de sa carrière, la quatrième de la saison après une étape du Tour de Suisse et le doublé contre-la-montre et course en ligne aux championnats nationaux.

A la veille de l’arrivée finale, Van Vleuten compte 3 : 56 d’avance sur la Française Juliette Labous (dsm-firmenich) et 4 : 23 sur l’Italienne Gaia Realini (Lidl-Trek). Tenante du titre, Van Vleuten est proche d’un quatrième succès final au Tour d’Italie féminin.

Dimanche, le Giro Donne s’achèvera par une étape de 126,8 km entre Sassari et Olbia.