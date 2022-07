Giro Donne : Van Vleuten décroche sa 90e victoire en carrière et fait coup double à Cesena

Annemiek Van Vleuten (Movistar) a remporté la 4e étape du Giro à Cesena. La Néerlandaise s’empare également du maillot rose de leader. La Grande favorite de ce Tour d’Italie féminin a décroché la 90e victoire de sa carrière, sa 12e étape sur cette course.



Annemiek Van Vleuten, Mavi Garcia et Marta Cavalli ont mené une grande offensive et ont frappé un grand coup dans la quatrième étape du Giro féminin. Le trio s’est détaché dans le Cole del Barbotto à une cinquantaine de kilomètres de l’arrivée et n’a cessé de creuser l’écart sur des poursuivantes en ordre dispersé.



L’Italienne, lauréate de la Flèche Wallonne et de l’Amstel Gold Race, a cédé sur les forts pourcentages de la dernière bosse laissant Van Vleuten et Garcia se disputer la victoire. Mais ces trois-là ont fait le vide Général.



La championne olympique du contre-la-montre a parfaitement géré le final tortueux. Parfaitement informée du tracé des derniers hectomètres, elle a abordé le dernier virage en tête et n’a laissé aucune chance à la championne d’Espagne. Marta Cavalli a concédé de précieuses secondes.