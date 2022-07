Giro Donne : Marianne Vos double la mise à Bergame devant Lotte Kopecky

Annemiek Van Vleuten (Movistar) conserve son maillot rose de leader mais elle a dû redresser une situation mal engagée dans le final. Dans la dernière bosse, la leader est gênée par la chute d'Elise Chabbey (Canyon-Sram) et perd le contact avec l’avant de la course. Cet incident survient juste avant l’accélération du trio Elisa Longo Borghini-Marianne Vos-Mavi Garcia. L’Espagnole, 2e au Général, sent la bonne affaire. Mais Van Vleuten ramène tout le monde sous la flamme rouge au prix d’un bel effort. Vos a le temps de récupérer et gagne le sprint. Elle décroche sa 32e (!) victoire sur le Giro Donne, la 240e de sa carrière.



Ce jeudi la course prend de la hauteur avec la première arrivée au sommet au Passo del Maniva.