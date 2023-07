Giro Donne : Elisa Longo Borghini fait briller le "tricolore" à Borgo Val di Taro, van Vleuten reste rose

La championne d’Italie a mis la pression sur sa rivale dans la descente. Plus à l’aise dans les portions techniques, elle a réussi à prendre quelques mètres. Mais jamais à distancer réellement AVV et Ewers. Le trio ensuite a collaboré jusqu’à la ligne. La victoire s’est jouée au sprint et la championne d’Italie a parfaitement manœuvré. Elle a patiemment dans la roue de la championne du monde et a réussi à la déborder pour décrocher la 40e victoire de sa carrière. La première la formation pour Lidl-Trek, sous cette appellation.



Au Général AVV, conserve 49 secondes d’avance sur sa plus proche poursuivante mais son identité change. Longo Borghini succède à Cecilie Uttrup Ludwig, reléguée en 4e position (à plus d’une minute trente). Ewers se glisse aussi devant la Danoise à la 3e place (à 53 secondes).