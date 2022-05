Giro : Départ de Sanremo pour une 13e étape courte favorable aux sprinteurs (direct commenté 13h35)

Le peloton du Giro aborde la 13e étape du Tour d'Italie ce vendredi, l'une des plus courte de la 105 édition de la course italienne.

Les coureurs relieront Sanremo à Cuneo sur 150 kilomètres. Au programme 1450 mètres de dénivelé positif et une difficulté, le Colle di Nava (7% de moyenne mais situé très loin de l'arrivée).

Le bouquet sera-t-il délivré aux sprinteurs où à une échappée audacieuse? Réponse dès 13h35 en direct commenté.

Ce jeudi, c'est l'Italien Stefano Oldani qui s'est imposé, devant le coureur d'Intermarché Wanty Gobert Lorenzo Rota. Le maillot rose est toujours sur les épaules de Juan Pedro Lopez (Trek-Segafredo)