Giro Dames : Lorena Wiebes victorieuse au sprint sur la 3e étape

Lorena Wiebes a décroché la 3e étape du Giro Donne, le Tour d’Italie féminin, dimanche au terme d’un parcours de 118,2 km et majoritairement plat entre Formigine et Modène.

La sprinteuse néerlandaise de 24 ans a dominé la concurrence au sprint pour s’imposer facilement devant sa compatriote Marianne Vos et l’Américaine Chloé Dygert.

Il s’agit du 8e succès de la saison de Lorena Wiebes qui ajoute ainsi une 67e victoire à son palmarès, à 24 ans seulement.

Cette 3e étape a été animée par une échappée de trois coureuses, les Italiennes Giorgia Vettorello, Asia Zontone et Alice Palazzi. Elles ont été reprises à une dizaine de kilomètres du but par les équipes des sprinteuses et n’ont jamais été menaçantes pour le maillot rose de leader Annemiek Van Vleuten.

La vétérane néerlandaise s’était emparée de la tête du général après sa victoire sur la 2e étape samedi (NDLR : la 1ère étape a été annulée à cause du mauvais temps), le 100e succès de sa carrière.