Giro : Buitrago vainqueur à Lavarone, Van der Poel frôle l’exploit, Almeida perd du terrain

Victoire colombienne sur les routes du Giro. Santiago Buitrago, 22 ans, a remporté la 17e étape du Tour d’Italie ce jeudi entre Ponte di Legno et Lavarone. Dans cette étape de moyenne montagne marquée par les ascensions du Passo del Tonale (8,6 km à 6,3%), du Passo del Vetriolo (11,8 km à 7,7%) et de Monterovere (8km à 9,6%), le coureur de l’équipe Bahrain Victorious a su se montrer le plus fort lors de la dernière montée du jour pour devancer le Néerlandais Gijs Leemreize et Hugh Carthy.

Mathieu van der Poel – qui dispute une 3e semaine d’un Grand Tour pour la première fois de sa carrière – a quant à lui frôlé l’exploit sur un terrain qui ne correspond pas vraiment à ses qualités. Le phénomène de l’équipe Alpecin a même cru à la victoire en s’isolant en tête dans l’ascension du Monterovere avant de craquer dans les derniers kilomètres pentus de ce col. Il a finalement perdu beaucoup de positions dans les derniers kilomètres.

Derrière, chez les favoris pour la victoire, Mikel Landa a tenté de décramponner Richard Carapaz et Jai Hindley, sans succès. Joao Almeida, Vincenzo Nibali et les autres membres du top 10 ont en revanche concédé plus de temps.