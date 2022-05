Giro : Bahrain avec Landa, Bilbao et Poels pour viser "la victoire au général"

Jan Tratnik, très en vue depuis le début de la saison, a été également appelé. Vainqueur d'étape en 2020, le champion de Slovénie du contre-la-montre avait pris la deuxième place, l'an passé, à la surprise générale, dans la très pentue étape du Monte Zoncolan.

"Nous nous présentons au Giro cette année avec la victoire dans le classement général pour objectif principal", a affirmé le directeur sportif Gorazd Stanglej. "Mais nous voulons être actifs tout au long de la course et rechercher des opportunités de victoires d'étape dans les sprints et les échappées".