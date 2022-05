Giro : Arnaud Démare règle le sprint à Messine et débloque son compteur en 2022

Arnaud Démare (Groupama-FDJ) s’est imposé au sprint dans les rues de Messine où était jugée l’arrivée de la 5e étape du Giro. Le Français décroche sa sixième victoire sur le Tour d’Italie, la 85e de sa carrière. Il débloque aussi son compteur en 2022. L’Espagnol Juan Pedro Lopez (Trek-Segafredo) reste en rose.



Parfaitement emmené par ses équipiers, Démare s’est montré le plus costaud et le plus puissant. Battu par Mark Cavendish dimanche dernier, il avait prouvé qu’il était en forme. Nono a devancé sur la ligne Fernando Gaviria (UAE Team Emirates) et Giacomo Nizzolo (Israel-Premier Tech). Edward Theuns (Trek-Segafredo) se classe 9e et premier Belge.



Mark Cavendish et Caleb Ewan ont été distancés dans le Portella Mandrazzi, une ascension de 19 km à 4%. Ils n’ont jamais pu revenir. Les Alpecin-Fenix de Mathieu Van der Poel avaient lancé cette offensive. Malheureusement pour eux, le Néerlandais a été gêné dans l'emballage final et n'a pas pu défendre ses chances.



Démare avait lui aussi du laisser filer les meilleurs mais il est revenu dans la descente et a bouché une minute de retard grâce au boulot de ses équipiers. Démare avait déjà gagné en 2020 sur un parcours similaire. La Sicile lui réussit donc bien. Avec six bouquets sur le Giro, il rejoint Jacques Anquetil et Bernard Hinault, les autres Français à compter six succès sur les routes italiennes.