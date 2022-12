Giro, alimentation, Evenepoel répond à ses fans sur Instagram : "La seule chose qui compte pour moi est de gagner les trois grands tours une fois"

Il y a quelques semaines, Remco Evenepoel annonçait que le Giro faisait partie de ses objectifs pour la saison 2023. Avec trois chronos au programme, l’épreuve italienne semble parfaitement taillée pour le récent vainqueur de la Vuelta. Sa saison, il la lancera sur le Tour de San Juan, mais avant cela, Evenepoel a réalisé un petit question-réponse sur sa page Instagram.

Il y est notamment revenu sur le Tour d’Italie et son parcours, très heureux des différents chronos proposés par les organisateurs : J’attends avec impatience le contre-la-montre d’ouverture et aussi la 9e étape. Nous les avons reconnus la semaine dernière. Il y a de beaux contre-la-montre dans ce Giro qui me conviennent beaucoup. J’espère bien faire. Il y a aussi une étape très difficile mais belle dans les Dolomites. J’ai hâte. Ça va être très spécial la dernière semaine du Giro"

Alors que l’on a vu Wout van Aert faire son retour à la compétition il y a quelques jours sur le cyclo-cross d’Anvers, Evenepoel a été questionné sur la possibilité de s’essayer à la discipline. Une éventualité qui n’attire pas spécialement le coureur de Patrick Lefevere : "Bien-sûr, j’y ai pensé, mais je vois peu d’opportunités de me développer en tant que cycliste. Ce n’est pas non plus un objectif pour moi. La seule chose qui compte pour moi est de gagner les trois grands tours une fois".

Un autre internaute lui a posé une question sur son alimentation. Si Evenepoel a admis qu’il aimait parfois se faire plaisir avec des frites, un hamburger ou une glace, son alimentation les veilles de course est différente : "Je mange du poulet, du poisson, des pâtes et du riz".

Qui dit fin d’années dit forcément fêtes et petit laisser aller au niveau des repas. Mais Evenepoel a son petit rituel : "Toujours pareil. Je commence la journée par un long entraînement pour pouvoir profiter d’un dîner copieux le soir".