Giro : Alfonsina Strada, la seule femme qui a participé au Tour d’Italie l’a fait en… 1924

Pourquoi finit-elle par faire carrière dans le sport masculin ?

Chez les femmes, elle n’avait plus d’adversaires à sa mesure. Elle possédait tous les titres, tous les records. Il lui fallait trouver de nouveaux défis. C’est pourquoi elle a disputé deux fois le Tour de Lombardie (en 1917 et 1919) et le Giro en 1924.

Cette édition du Giro reste l’une des pires éditions de l’Histoire pour ses conditions dantesques : canicule, orages, routes défoncées… À l’arrivée à Milan, on recense 60 abandons sur 90 coureurs. Alfonsina se classe 30e et dernière. Sa course est évidemment une épopée. Malgré les chutes, les moqueries, les injures, rien ne pouvait entamer sa volonté. Lors d’une étape, on raconte aussi qu’elle a remplacé son guidon cassé par un bâton ramassé sur le bord de la route. À l’arrivée à Milan, elle a fini par gagner le respect de ses adversaires et du public.

Son exploit aurait pu recevoir plus de retentissement encore. Mais il survient juste un mois après les élections législatives d’avril 1924 et le triomphe de Mussolini qui remporte 60% des suffrages. Le fascisme guide l’Italie vers son destin tragique. Le sport féminin est jugé sévèrement.