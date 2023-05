Giro 2023 : "Remco Evenepoel a été consulté et n’a mis aucun veto dans la sélection" explique le directeur sportif de Soudal

Le compte à rebours est lancé. Le Tour d’Italie, c’est déjà samedi et petit à petit toutes les équipes dévoilent leur composition pour concourir dans l’épreuve italienne. Du côté belge, les yeux sont forcément tournés vers Soudal Quick Step, qui a annoncé ses coureurs ce mardi. On connaît donc les cyclistes qui épauleront Remco Evenepoel dans sa chasse à la victoire finale.

Choisir c’est forcément renoncer. Het Nieuwsblad a obtenu l’interview du directeur sportif Klaas Lodewyck, qui a expliqué comment l’équipe a été structurée au fur et à mesure des semaines, jusqu’à l’annonce officielle ce mardi.

En janvier, un seul nom était sûr et certain : Remco Evenepoel lui-même. Une sélection de 11 noms pouvant l’entourer a été mise en place dès décembre par le staff de l’équipe. "Nous avons examiné quels programmes les coureurs avaient en tête individuellement et qui était éligible pour le Giro" explique Klaas Lodewyck. "La seule certitude à ce moment était Remco lui-même. Bien sûr, nous l’avons également consulté, mais il n’a pas mis son veto. Il s’entend avec tout le monde."

Rapidement, la garde rapprochée du champion du monde a pris forme. Principalement avec les sportifs qui l’ont encadré lors de sa Vuelta victorieuse l’an passé. "La sélection s’est en fait faite naturellement. Au départ nous avions déjà quatre certitudes avec Van Wilder, Vervaeke et Hirt" ajoute le directeur sportif.

La seule petite surprise au final est l’absence de l’Italien Fausto Masnada. "Il a fait un bon Tour de Catalogne, mais pas plus que ça" se justifie Klaas Lodewyck. "En Romandie, il a attrapé un rhume et parce qu’il ne se sentait pas de manière optimale, nous avons décidé de ne pas le sélectionner à sa demande. Quatre autres coureurs sont entrés en considération et c’est finalement revenu à Ballerini".

Des profils différents, mais dans quelles proportions ?

Comme nous vous l’expliquions mardi, chaque coureur a sa spécificité. Et ses qualités propres qui seront utiles à Remco Evenepoel à un moment ou l’autre de la course. "Environ 60 à 65% de l’équipe doivent être composés de bons grimpeurs", complète Lodewyck. "Hirt, Van Wilder, Vervaeke et Cattaneo peuvent très bien monter. Serry peut travailler aussi bien sur le plat qu’à la montagne.

Cerny est plus un homme qui mène le train dans les étapes plates et avec Ballerini, nous avons quelqu’un qui peut spécifiquement frotter, jouer des coudes et faire de la place dans le peloton."

Pas de Julian Alaphilippe

Présent l’an dernier à la Vuelta, Julian Alaphilippe ne disputera pas le Giro. "Il reste encore deux gars en réserve qui doivent se préparer" termine Klaas Lodewyck. "Mais il n’a jamais été question de prendre Julian Alaphilippe. L’équipe a d’autres objectifs pour lui : les classiques du printemps et le Tour. Cela ne peut pas être combiné avec le Giro."