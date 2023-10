Giro 2024 : deux contre-la-montre, cinq étapes de haute montagne et une étape en mode gravel au programme

L’organisation du Tour d’Italie a dévoilé ce vendredi soir le parcours de son édition 2024. Comme on le savait déjà, le Giro prendra le départ du côté de Turin le 4 mai et se terminera à Rome le 26 mai. On a découvert les 19 étapes entre ces deux moments. Au menu des coureurs : deux contre-la-montre de plus de trente kilomètres, cinq étapes de haute montagne, huit de moyenne montagne et six étapes de plaine.

Retrouvez ici le parcours complet.

Le Nord de la botte sera particulièrement gâté cette année, tout comme l’est. Au Sud, les coureurs ne descendront pas plus bas que Naples et Pompéi. Ils longeront une bonne partie des côtes à l’Est.

À l’agenda on notera le premier contre-la-montre le 10 mai entre Foligno et Perugia. Il s’agira du plus long des deux avec 37,2 kilomètres au programme et une arrivée sur une belle bosse. Le deuxième se déroulera le 18 mai entre Catiglione delle Stiviere et Desenzano del Garda sur 31 kilomètres avec un dénivelé plus modeste et régulier.

La première étape de haute montagne arrivera après une grosse semaine le 11 mai. Les trois suivantes s’enchaîneront de la 15e à la 17e avec une journée de repos entre la 15e et 16e. Mais les jambes vont piquer. La dernière sera le 25 mai, l’avant-dernier jour avec une double ascension du Monte Grappa.