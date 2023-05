Giro 2023 – victoire surprise d’Alberto Dainese à la photo-finish, pas de changement au général

Victoire d'Alberto Dainese (DSM) lors de la 17e étape du Giro 2023. Le sprinteur italien a remporté sa première victoire d'étape alors que Geraint Thomas reste en rose.

Après la tempête vient le beau temps. Après la haute montagne, est donc venue la plaine sur le Giro. Lors de la 17e étape, le peloton avait 197 kilomètres à parcourir entre Pergine Valsugana et Carole. Après une 16e étape éprouvante, le programme était bien plus simple. Faire encore plus facile aurait même été difficile. Les 80 premiers kilomètres étaient en légère descente et les 100 derniers sans le moindre dénivelé. Un sprint était donc attendu à l’arrivée.

Un groupe de quatre coureurs a su rapidement prendre les devants. Le Belge Senne Leysen (Alpecin-Deceunink) était accompagné de Thomas Champion (Cofidis), Diego Pablo Sevilla (EOLO – Kometa) et Charlie Quaterman (Team Corratec – Selle Italia). Si l’échappée a rapidement pris trois minutes d’avance, l’écart est vite redescendu pour se stabiliser autour de deux minutes d’écart.

Devant, comme dans le peloton, le rythme a longtemps été assez faible, permettant même à Marco Frigo (Israel-Premier Tech) de s’arrêter pour saluer ses fans et boire un verre avec eux. Finalement, l’échappée n’a jamais vraiment eu la possibilité d’y croire. À une vingtaine de kilomètres de l'arrivée, le groupe a explosé et Leysen était le dernier représentant des fuyards devant. Il s'est tout de même faire reprendre à quatre kilomètres de l'arrivée.

Comme attendu, la victoire s'est disputée lors d'un sprint massif. Et c'est le surprenant Alberto Dainese (DSM) qui s'est imposé à la photo-finish qui a devancé Jonathan Milan (Bahrain-Victorious), parti de trop loin, et Michael Matthews (Jayco AlUla). L'Italien a étonné alors qu'il n'avait pas fait le moindre top 30 sur ce Giro et qu'il n'avait terminé dans le top 10 qu'à deux reprises cette saison : au GP Samyn (4e) et lors de la dernière étape de Tirreno-Adriatico (3e).

Au classement général, rien n'a bougé, Geraint Thomas (INEOS-Grenadiers) reste donc en rose.