Giro 2023 – Une minute perdue, deux jours pour s’en remettre : Remco Evenepoel avait également chuté à la Vuelta

La quatorzième étape offrait un profil montagneux, propice aux attaques et aux écarts. Et l’addition s’était avérée salée avec du temps perdu sur la majorité des favoris dont 48 secondes sur Primoz Roglic. "La deuxième journée après la chute, c’est toujours à ce moment-là que tu sens plus les muscles et ses conséquences. Je ne veux pas l’utiliser comme excuse, j’avais juste les jambes un peu lourdes sur cette arrivée", avait expliqué le maillot rouge après l’étape. S’il ne se voulait pas alarmiste, sa chute a donc clairement eu une influence.

La preuve en est, sa quinzième étape était bien meilleure, même s’il a encore perdu quinze secondes. "J’ai encore des douleurs à cause de ma chute mais ça va de mieux en mieux. C’était clair que j’avais de meilleures jambes qu’hier mais je ne suis pas encore top top", avait-il avancé la veille du dernier jour de repos. Après cette journée salvatrice, tout est rentré progressivement dans l’ordre et les huit secondes perdues dans l’étape suivante n’étaient dues qu’à une crevaison.

Même si la nature des maux du champion du monde n’est pas la même qu'en Espagne, ce qu’il s’est passé à la Vuelta n’est pas sans intérêt dans sa situation actuelle. Si le scénario se répète, Evenepoel pourrait donc connaître une sixième étape ce jeudi plutôt tranquille. Le vrai test pourrait donc être ce vendredi, d’autant qu’il s’agira de la première grosse arrivée au sommet et que ses rivaux voudront sans doute profiter de la situation pour récupérer une partie du temps perdu sur lui, encore plus avec la perspective du nouveau contre-la-montre dimanche. La Vuelta l'a prouvé, chaque jour offrira sa propre vérité.