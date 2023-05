Giro 2023 : Une 1ère arrivée au sommet sous le signe de l’attentisme, Evenepoel au chaud, Davide Bais s’impose

L’Italien Davide Bais (Eolo-Kometa) s’est imposé pour la première fois de sa carrière lundi sur une 7e étape du Giro 2023 où les favoris ont déçu, se refusant à la moindre offensive sur la première arrivée au sommet de ce Tour d’Italie.

L’interminable ascension enneigée vers Campo Imperatore et ses 2132m d’altitude, précédée d’un long tronçon en montée, n’a manifestement pas inspiré les gros bras de ce Giro. Remco Evenepoel est donc resté bien au chaud au sein d’un peloton bien fourni où le maillot rose Andreas Leknessund n’a pas éprouvé de difficulté à conserver sa tunique de leader. Evenepoel aura tout de même testé la résistance de ses adversaires en sprintant dans les 100 derniers mètres, emmenant un Primoz Roglic très attentif dans sa roue.

C’est donc entre les trois échappés du jour, Davide Bais, Karel Vacek et Simone Petilli que s’est jouée la victoire. Les trois hommes ont collaboré jusque dans les derniers hectomètres avant de se disputer la victoire dans un sprint en altitude. A ce jeu-là, c’est donc Bais, véritable habitué des échappés, qui s’est montré le plus solide, pour lever les bras pour la première fois de sa carrière, à 25 ans.

Samedi la 8e étape entre Terni et Fossombrone dépassera elle aussi la barre des 200km (207 km). La fin de journée fatiguera certainement les organismes avec les ascensions de Cappuccini (2x) et Monte delle Cesane qui proposeront des pourcentages proches des 20%. De quoi donner des idées aux hommes de classement les plus explosifs… s’ils oseront attaquer à la veille du contre-la-montre de dimanche.