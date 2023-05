Giro 2023 : un vélo à l’accent rose pour Remco Evenepoel lors de la 2e étape

En plus de porter le maillot rose ce dimanche lors de la 2e étape du Giro 2023, le vélo de Remco Evenepoel aura aussi un accent rose comme le montre Soudal Quick-Step sur les réseaux sociaux.

Ce dimanche, place à la 2e étape du Giro. Une étape qui devrait sourire aux sprinteurs et laisser tranquille les gros bras en ce qui concerne la lutte pour le général. C’est aussi la première journée en rose pour le leader Remco Evenepoel. Le champion du monde troque son maillot arc-en-ciel pour la tunique rosée.

Le leader du général sera donc toujours bien visible dans le peloton. Et puis, son équipe Soudal Quick-Step en a aussi profité pour customiser son beau vélo de champion du monde. Les mécanos ont ajouté un grip rose sur le guidon et des portes gourdes en rose également. De quoi rendre sa machine encore plus belle. Verra-t-on un vélo tout rose pour Remco à la fin du Tour d'Italie? Réponse dans trois semaines.