Giro 2023 – Un top 10 pour De Plus, une étape pour Van Wilder : qu’attendre des Belges sur la 3e semaine ?

Le Giro entre dans sa dernière semaine, celle qui devrait être décisive pour le général au vu du parcours. Si les espoirs de maillot rose se sont envolés avec le retrait de Remco Evenepoel, positif au covid, il reste des Belges sur les routes italiennes et ils pourraient avoir un rôle à jouer.

Remco Evenepoel a quitté le Giro alors qu’il avait repris le maillot de leader, mais un Belge apparaît toujours dans le top 10 et peut nourrir de beaux espoirs au classement général. Laurens De Plus pointe en effet au 10e rang après 15 étapes et peut sans doute espérer grappiller encore quelques places. Le Belge pourrait en tout cas jouer un rôle important dans la tactique de son équipe INEOS Grenadiers qui compte encore trois membres dans le top 10 malgré l’abandon de Geoghegan Hart. L’équipe britannique pourrait en effet tenter de faire attaquer De Plus ou Arensman (9e) pour faire bouger les équipes de Roglic et Almeida et placer Thomas dans les meilleures conditions.

Ilan Van Wilder était au départ du Giro pour être l’un des lieutenants de Remco Evenepoel dans la montagne. Désormais, il fait partie des trois rescapés de l’équipe Soudal – Quick Step, décimée par le covid. Le Belge a donc carte blanche et pourrait en profiter pour aller chercher une victoire d’étape dans cette troisième semaine très montagneuse. 16e au général, le grimpeur de 23 ans pourrait viser un petit rapproché en se glissant dans une échappée qui irait au bout et à laquelle le peloton laisserait plusieurs minutes d’avance comme on l’a déjà vu à plusieurs reprises sur ce Tour d’Italie.

Des échappées, ce sera sans doute l’objectif de Laurens Huys, Pieter Serry et Laurenz Rex. Ce dernier s’est déjà montré très offensif lors de la deuxième semaine et faisait partie du bon coup qui était allé au bout lors de la 14e étape qui avait permis à Armirail de prendre le maillot rose, terminant 4e. Serry pourrait se glisser dans une échappée avec Van Wilder pour travailler et essayer de permettre à Soudal – Quick Step d’aller chercher une nouvelle victoire d’étape. Huys a, lui aussi, déjà tenté sa chance et terminé 11e et 8e au terme de deux échappées. On pourrait donc voir des Belges se glisser à l’avant.

Pour Arne Marit, la course se jouera à l’arrière. Le sprinteur d’Intermarché – Circus – Wanty aura sans doute comme objectif principal de boucler son premier grand tour et ce ne sera pas une tâche aisée. Avec trois arrivées au sommet et un chrono en montagne, il faudra rentrer dans les délais. La 17e étape pourrait cependant sourire aux hommes rapides et la dernière étape dans les rues de Rome pourrait être un objectif pour le Belge, certains sprinteurs pourraient ne pas avoir passé la montagne.

Enfin, il reste les vaillants équipiers, Senne Leysen et Otto Vergaerde. Les deux hommes ont travaillé pour leurs sprinteurs Kaden Groves et Mads Pedersen et ne devraient pas recevoir de carte blanche. Ils devraient rester aux côtés de leur leader pour les aider à franchir la montagne.