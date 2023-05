Giro 2023 : Un Primoz Roglic héroïque arrache le maillot des épaules de Thomas sur le dernier chrono et assure la victoire finale

Primoz Roglic s’apprête à remporter le Giro 2023 dimanche après avoir réussi un exploit monumental samedi lors du contre-la-montre en montagne décisif pour déposséder Geraint Thomas du maillot rose de leader à la veille de l’arrivée.

Porté par des dizaines de milliers de supporters slovènes présents sur le bord de la route pour soutenir leur héros, le leader de l’équipe Jumbo-Visma a terrassé la concurrence sur les pentes du terrible Monte Lussari (7,6 km à 11,2% et de nombreux pics au-delà des 20%).

Vainqueur de l’étape, il a refilé 40 secondes à son rival pour le général (2e de l’étape) pour prendre la tête du classement avec 14 petites secondes d’avance, le 4e écart le plus faible de l’histoire du Giro entre un vainqueur et son dauphin.

Au coude à coude avec Thomas tout au long de ces trois semaines, Roglic a attendu l’ascension finale de ce chrono (long de 18,3 km) pour porter son attaque décisive. Il a ainsi grappillé, hectomètre après hectomètre, de précieuses secondes au Gallois, tout de rose vêtu.

Le Slovène avait ainsi récupéré 16 des 26 secondes de retard qu’il comptait sur Thomas lors du passage au 2e intermédiaire. Le suspense était déjà à son comble mais un saut de chaîne de Roglic a rendu la fin de course encore plus épique. Héroïque, le triple vainqueur de la Vuelta est remonté sur sa bécane et donné tout ce qui lui restait pour atteindre son objectif.

Après avoir explosé le temps référence de Joao Almeida, 3e de l’étape et du général, Roglic a assisté à l’arrivée d’un Geraint Thomas à bout de forces et bien obligé de céder sa tunique rose à la veille de l’arrivée dimanche à Rome.

Un épilogue cruel pour le Gallois mais fantastique pour le Slovène qui ne revivra finalement pas une "Planche des Belles Filles" bis et garnira son palmarès d’un 4e Grand Tour après ses trois succès à la Vuelta.

Côté Belge, on signalera que Laurens De Plus et Ilan Van Wilder ont terminé le chrono à la 12e et 13e place. Au général, De Plus est même parvenu à conserver sa 10e place alors que Van Wilder est passé 12e.