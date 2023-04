Giro 2023 : un premier sprint sur une longue ligne droite pour la 2e étape

Après le contre-la-montre inaugural, le Giro va vivre sa première étape en ligne le dimanche 7 mai avec un profil qui devrait parfaitement convenir aux plus véloces du peloton

La première heure de course ne sera pas plate avec trois petites cotes qui pourraient être propices aux premiers fuyards de cette édition 2023. Une fois franchies, ces côtes laisseront place au plat le long de la mer adriatique. Le peloton devra tout de même passer par une petite côte vers Silvi Paese, classée en quatrième catégorie et longue de quatre kilomètres.

Il retournera ensuite vers Pescara où aura lieu le premier sprint intermédiaire avant de rentrer à nouveau vers l’intérieur des terres et ses routes étroites et sinueuses avec deux courtes ascensions : la première dont le sommet sera le deuxième sprint intermédiaire et la seconde sera la dernière difficulté de la journée, classée aussi en quatrième catégorie.

De retour dans la vallée, les coureurs termineront les 60 derniers kilomètres le long de l’eau et retrouveront ses routes larges et plutôt droites. Cette dernière partie ne présente plus la moindre difficulté et les derniers kilomètres sont totalement plats. À la flamme rouge, le peloton devra passer le dernier virage de l’étape avant de filer vers l’arrivée sur une belle ligne droite large de huit mètres de large.