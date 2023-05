Giro 2023 : un long col suisse et du plat au menu de la 14e étape

Dans la descente technique, le peloton retraversera la frontière pour retourner en Italie. Juste après celle-ci, il y aura un premier sprint intermédiaire avant un second 37 kilomètres plus loin. Concrètement, il n’y aura plus la moindre difficulté jusqu’à l’arrivée une fois la descente terminée.

Pourtant, certains puncheurs pourraient bien se mêler à la lutte pour la victoire d’étape. En effet, le dernier kilomètre offre un pourcentage légèrement supérieur à 2%. Cela ne devrait pas éliminer grand monde mais les sprinteurs les plus à l’aise lorsque la route s’élève un peu pourraient bien en tirer profit.