Giro 2023 – UAE et INEOS ne lanceront pas les grandes opérations ce mardi : "Remco ne va pas laisser le maillot à quelqu’un du top 10"

Soudal – Quick Step et Remco Evenepoel l’annoncent depuis quelques jours, s’ils peuvent se débarrasser du maillot rose sur cette 4e étape, ils le feront. Qui pourrait en profiter pour récupérer la place de leader du général ? Peut-être UAE et INEOS, dont les différents leaders pourraient tenter de déstabiliser le champion du monde.

Mais pour Fabio Baldato, directeur sportif UAE, l’heure n’est pas à l’affolement et son équipe ne va pas tenter le diable, d’autant que du côté de Soudal – Quick Step, on va sans doute filtrer les potentiels candidats à la victoire. C’est en tout cas l’avis de l’Italien, comme il l’explique au micro de Samuël Grulois : "Je suis sûr qu’il va lâcher le maillot mais que ce ne sera pas pour un coureur qui vise le général. Il va plutôt le lâcher pour quelqu’un qui est un peu derrière, qu’il peut contrôler. Si j’étais à sa place, je ferais peut-être le même. Le Giro est long. Ce n’est pas facile, la météo pendant la première semaine ne sera pas la meilleure. Si tu peux courir un peu sur la réserve, avoir de l’énergie pour la fin, c’est toujours mieux. Je pense qu’il va lâcher le maillot mais pas à un coureur du top 10".

Même son de cloche du côté d’INEOS, où Pavel Sivakov ne croit pas que des favoris pourront récupérer le maillot rose ce mardi : "Il veut perdre le maillot mais il ne va pas perdre le maillot pour quelqu’un dans le top 10 ou quelqu’un qui peut gagner le Giro. S’il le laisse, ce sera plus à quelqu’un qui va le perdre dans le final".

Cela ne veut pas dire que ces équipes vont rester inoffensives jusqu’à la fin du Giro, mais pour Fabio Baldato, Joao Almeida et Jay Vine ne pourront pas récupérer le maillot sur la 4e étape et les grandes offensives se feront sans doute lors de la terrible 3e semaine : "On a envie mais sur la fin du Giro. On a vu que Remco était supérieur. Sur une étape comme ça, tu ne feras pas la différence. Il y a une équipe qui court bien, ils ont des bons coureurs. Je connais bien le directeur sportif, il est intelligent, il ne laissera pas un de ces deux coureurs partir pour prendre le maillot. Comme tout le monde, on a l’ambition de bien faire, d’être premier sur le podium. Quand tu vas sur une course, tu vas pour gagner. Pour le moment il est le plus fort mais on va voir ce qu’il se passe sur ce Giro, surtout dans la dernière semaine".

Et pour faire vaciller Evenepoel, UAE pourrait compter sur le nombre plutôt que sur la qualité d’un seul coureur, même si Joao Almeida a déjà montré de belles choses sur le Giro : "On n’a pas le super Remco comme Soudal – Quick Step, mais on a trois bons coureurs qui peuvent courir ensemble et faire de belles choses. Il a déjà porté le maillot rose pendant 14 jours il y a deux ans et il a un physique pour faire ça et maintenant il est mature donc on va regarder pour la dernière semaine. On est confiant".