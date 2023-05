Giro 2023 – Trois étapes vertigineuses pour trois favoris dans un mouchoir

Pourquoi croire en lui : C’est l’homme en forme du moment. Avec une nouvelle stratégie, plus tournée vers l’offensive, le Portugais a montré les dents en troisième semaine. Après avoir fait bouger les lignes lors de la 15e étape, il a fait la décision le lendemain. Seul Thomas a su le suivre mais Almeida s’est imposé au sprint. Il a donc devancé tous ses adversaires lors de la dernière explication entre les favoris. Avec seulement 18 secondes de retard sur la tête, ce Giro semble être celui où tout est possible pour lui.

Pourquoi en douter : Par rapport à ses deux principaux rivaux, Almeida n’a jamais remporté de Grand Tour, il n’est même jamais monté sur le podium. Toujours considéré comme outsider, il a désormais l’étiquette de favori. Si ses nouvelles velléités offensives peuvent le mener à la victoire, la perspective d’un maillot rose à Rome pourrait le contraindre et le mettre sous pression.

J’en veux toujours plus, si j’ai de bonnes jambes, j’attaquerai. Si je n’attaque pas c’est que je ne me sens pas très bien. Je vais me battre jusqu’à la fin et tout donner.