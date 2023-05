Giro 2023 – Toujours bien placé, jamais vainqueur, l’heure de la consécration a-t-elle sonné pour Joao Almeida ?

Malgré son jeune âge, 24 ans, Almeida a une expérience importante en Grands Tours qui lui permettait d’arriver en Italie avec de grosses ambitions. C’est sur le Giro, en 2020, que le jeune Portugais s’était révélé au grand public. Maillot rose durant 15 jours, il avait craqué sur une énorme étape de montagne pour terminer au pied du podium.

L’année suivante, son équipe Deceuninck – Quick Step lui avait demandé d’aider Evenepoel, devant lui au général, lorsque le jeune Belge était en difficulté. Résultat ? Il n’a pu jouer sa carte que trop tard dans la course, sans quoi il aurait sans doute fait mieux qu’une sixième place finale. L’an dernier, il était quatrième au départ de 18e étape qu’il n’a pas pu courir, positif au Covid. En septembre, il n’a pas su terminer sur le podium, finissant à la cinquième place finale.

Revenu à 18 secondes du Gallois, Almeida s’est officiellement immiscé dans le trio des favoris. Sauf énorme surprise, ce trio sera le podium à Rome mais son ordre n’est pas du tout certain. Heureux de sa victoire, Almeida regarde désormais vers le futur, le couteau entre les dents. "J’en veux toujours plus, si j’ai de bonnes jambes, j’attaquerai. Si je n’attaque pas c’est que je ne me sens pas très bien. Je vais me battre jusqu’à la fin et tout donner."

Ce Giro ressemble donc bien à celui où il réussira enfin à terminer dans les trois premiers. Au vu de sa forme, il semble même parti pour faire mieux. Entre un Thomas qui n’a plus que quatre coéquipiers et un Roglic qui a perdu du temps, Almeida n'est plus écarté de cette course prestigieuse. Le voir en rose à Rome ne paraît plus être un lointain rêve mais bel et bien un scénario qui prend de l’ampleur jour après jour.