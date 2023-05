Giro 2023 : touché par le Covid, Remco Evenepoel est "vraiment désolé de quitter la course"

En quelques secondes, tout a basculé pour Remco Evenepoel. Le Belge est passé du bonheur de récupérer le maillot rose du Tour d’Italie à la déception de devoir quitter la compétition, après un test positif au Covid -19, annoncé en soirée dimanche.

C’est le principal objectif de l’année 2023 du champion du monde qui tombe à l’eau.

"Je suis vraiment désolé de quitter la course", explique Remco Evenepoel dans un communiqué relayé par Soudal Quick-Step. "Dans le cadre du protocole de l’équipe, j’ai effectué un test de routine qui s’est malheureusement révélé positif. Mon expérience ici a été vraiment spéciale et j’étais impatient de concourir lors des deux prochaines semaines. Je suis très fier de quitter la course avec deux victoires d'étapes et 4 jours en rose. Je ne remercierai jamais assez le staff et les coureurs qui ont fait tant de sacrifices pour se préparer au Giro. Je les encouragerai au cours des deux prochaines semaines."

Remco Evenepoel est donc contraint de laisser les autres coureurs de son équipe, qui ont eux été testés négatifs.

Il est le sixième coureur à quitter cette 106e édition du Giro à cause d’un test positif au Covid-19 après le Français Clément Russo (Arkéa-Samsic), le Colombien Rigoberto Uran (EF Education-EasyPost) et les Italiens Nicola Conci (Alpecin), Giovanni Aleotti (Bora) et Filippo Ganna (Ineos). D’autres coureurs avaient déjà été obligés de renoncer au Giro avant le départ de celui-ci, pour la même raison.