Giro 2023 – Thibaut Pinot dithyrambique : "On n’a pas eu un champion comme Evenepoel depuis très très longtemps"

La fin approche pour Thibaut Pinot mais il s’est bien illustré sur la troisième étape du Giro 2023. Le Français a profité de l’absence d’échappés pour prendre le maillot du meilleur grimpeur.

Au micro de Samuël Grulois, le coureur de la Groupama-FDJ a évoqué ses attaques. "J’ai envie de faire de belles choses et surtout de profiter, d’autant que mes jours sur le Giro sont désormais comptés. J’ai envie de me faire plaisir. Il y a des années, je n’aurais peut-être pas osé faire ce que j’ai fait aujourd’hui. Cela ne m’a pas coûté beaucoup d’énergie mais c’est important de porter un maillot de leader."

Concernant ses ambitions, le futur retraité n’est pas encore décidé. "Je viens pour tout jouer. À la base, je venais pour un classement général mais on fera un point dimanche après une arrivée ce mardi qui peut déjà être dure et un week-end qui s’annonce difficile avec un contre-la-montre où je perdrai encore pas mal de temps. Pour l’instant, le maillot de grimpeur n’est pas encore un objectif. J’ai les capacités de le porter à Rome mais on verra pour la suite. Aujourd’hui, c’était facile de le prendre."

Interrogé sur Remco Evenepoel, Pinot n’a pas tari d’éloges à son sujet. "Il est né pour faire du vélo et être un champion. Quand on voit son chrono, c’est juste impressionnant. Il a écœuré beaucoup de monde. C’est un champion qu’il n’y a pas eu depuis très très longtemps. Demain, j’aurai ma photo avec lui au départ, ça restera un souvenir car je pense qu’il sera encore là quelques années encore."