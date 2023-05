Giro 2023 : Soudal Quick-Step révèle le nom des sept coéquipiers de Remco Evenepoel

L'équipe belge Soudal Quick-Step a officialisé ce mardi matin le nom des sept coureurs qui accompagneront et épauleront Remco Evenepoel sur les routes du Tour d'Italie, qui débutera ce samedi.

Le Champion du Monde, qui est l'un des grands favoris de ce Giro, recevra le support des Belges Ilan Van Wilder, Pieter Serry et Louis Vervaeke, des Italiens Mattia Cattaneo et Davide Ballerini, ainsi que des Tchèques Jan Hirt et Josef Cerny.

"J'adore rouler en Italie, c'est toujours spécial !, souligne Remco Evenepoel dans le communiqué de l'équipe belge. Disputer le Giro avec le maillot de Champion du Monde, cela rend les choses encore plus particulières, et j'espère rendre honneur à cette tunique durant les trois semaines de course. Ce n'est un secret pour personne, je vise un bon classement général. Et je pourrai compter sur une équipe très forte, nous sommes tous très motivés et prêts à donner tout ce qu'on a."

Ilan Van Wilder, Louis Vervaeke et Pieter Serry étaient déjà présents aux côtés de Remco Evenepoel lors du Tour d'Espagne 2022, le premier Grand Tour remporté par le jeune Belge.

Pas de trace, par contre, de l'Italien Fausto Masnada, qui est pourtant l'un des compagnons d'entraînement du leader de la Soudal Quick-Step lors de ses stages en altitude. Il n'avait pas pris le départ de la dernière étape du Tour de Romandie dimanche dernier.