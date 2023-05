Giro 2023 – Soudal Quick-Step est prêt pour "le premier combat entre favoris" : "INEOS veut montrer qu’ils sont forts"

La haute montagne fait son apparition lors de la septième étape de ce Giro 2023. Après avoir, semble-t-il, bien récupéré, Remco Evenepoel sera très attendu. Après l’étape de ce jeudi, l’équipe Soudal Quick-Step a évoqué le programme de cette grosse étape à venir.

"C’est un test comme les autres jours même si ce sera à plus de 2000 mètres. Il avait de bonnes sensations dans les jambes donc je pense que ça ira", a expliqué Klaas Lodewijk, directeur sportif de l’équipe. "L’ascension finale sera très longue et très difficile même si elle ne sera pas très pentue. Ce sera le premier combat entre les favoris. On ne doit pas forcément prendre l’initiative, INEOS aime bien le faire. S’ils préfèrent le faire, ils peuvent et on se mettra derrière eux. Ils veulent montrer qu’ils sont là et qu’ils sont forts", a avancé Louis Vervaeke.

De son côté, Ilan Van Wilder a parlé d’un "bon premier test" et d’une journée qui s’annonce "difficile", tout en évoquant le stress en moins, dû au fait qu’Evenepoel ne soit plus en rose. Un maillot qui pourrait retourner sur les épaules du champion du monde si Andreas Leknessund (DSM) venait à craquer. Récupérer la tunique de leader n’est d’ailleurs "pas l’objectif" selon Lodewijk.