Giro 2023 – Sans Remco, Soudal Quick-Step garde le moral : "On est en forme donc ça serait con de baisser la tête"

Le Giro 2023 de Soudal Quick-Step a pris un tournant inattendu après le contrôle positif de Remco Evenepoel au coronavirus. Au départ de la 10e étape, Samuël Grulois a pris le pouls au sein de l’équipe belge.

Klass Lodewyck a d’abord évoqué la motivation au sein de l’équipe. "Notre leader manque mais tout le monde est très motivé. À nous de nous battre pour aller gagner une autre étape. Je suis triste, comme tout le monde, mais nous sommes obligés de tout donner pour les autres coureurs qui sont ici et faire le maximum. On a parlé hier et tout le monde a dit qu’il fallait faire le maximum. Le groupe est encore très motivé, cela fait plaisir à voir", a expliqué le directeur sportif.

Louis Vervaeke ne disait pas autre chose. "Sans Remco, la tactique a complètement changé et la manière d’aborder l’étape est différente mais le mental est bon et on va essayer de prendre chaque opportunité qui se présente. Lors de la journée de repos, on a pu beaucoup en parler entre nous et on l’a accepté. À nous de faire le mieux possible et d’essayer de gagner encore l’une ou l’autre étape pour avoir un Giro très réussi, même sans Remco. En partant, il nous a dit de montrer notre esprit d’équipe et qu’on peut faire de belles choses, même sans lui. On est censés être en forme donc ça serait con de baisser la tête et de ne pas utiliser cette condition pour faire quelque chose."

Concernant l'état du champion de monde, Lodewyck n’était pas alarmiste. "Je ne dirais pas qu’il est malade mais il y a quelques signes qu’il n’était pas au top. Selon moi, c’était une bonne décision qu’il arrête."

Soudal Quick-Step aurait-il pu empêcher que cela arrive en étant plus prudent ? Cette question se pose mais pas vraiment au sein de l’équipe. "C’est trop tard pour les regrets", a avancé Lodewyck. De son côté, Vervaeke ne regrettait pas spécialement non plus un manque supposé de prudence. "On aurait peut-être pu mieux se protéger mais la société a évolué et a accepté le Covid, nous aussi. On n’a pas toujours mis les masques mais l’organisation aurait pu prendre des mesures plus tôt."