Giro 2023 – Roglic à 43 secondes d’Evenepoel : "J’ai roulé aussi vite que je pouvais et après aujourd’hui, je suis optimiste"

Filippo Ganna s’est classé deuxième du contre-la-montre d’ouverture du Tour d’Italie, à 22 secondes de Remco Evenepoel. "Chapeau à Remco, il était le plus fort", a reconnu le coureur d’INEOS Grenadiers au micro des médias italiens après la course.

"J’ai fait ce que je devais faire, selon mes plans", a expliqué l’Italien. "Je suis content de comment cela s’est passé. Remco a été très fort, plus fort que les autres, donc chapeau à lui. Mes sensations étaient bonnes, je suis content, j’ai tout donné. Mon compteur affichait toujours 60 km/h, dont lui était peut-être à 65", a souri le double champion du monde de la discipline. "Pour le maillot rose, on verra au jour le jour."

Principal rival d’Evenepoel pour la victoire finale, Primoz Roglic a fini sixième, perdant 43 secondes sur le coureur de Soudal Quick-Step. "Les jambes tournaient bien, je suis heureux de ça", a relativisé le Slovène sur le site de son équipe, Jumbo-Visma. "J’ai roulé aussi vite que je pouvais et après aujourd’hui, je suis optimiste. Il reste 20 étapes."

"Bien sûr, tu veux finir devant tes rivaux", a ajouté Roglic. "Mais c’est un résultat solide. Je ne suis pas à trois minutes. Evenepoel était plus rapide aujourd’hui. En fin de compte, il s’agit de voir qui sera en tête après 21 étapes et je ne pense pas que j’aurais pu aller plus vite aujourd’hui."