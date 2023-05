Giro 2023 - Remco Evenepoel se méfie du covid : "On va porter des masques et faire plus attention"

Tobias Foss et Robert Gesink chez Jumbo-Visma, Gino Mäder chez Bahrain-Victorius, Giulio Ciccone chez Trek-Segafredo: le covid rôde sur le Giro 2023, qui débute samedi. Remco Evenepoel, un des favoris à la victoire sur ce Tour d'Italie, reste méfiant.

"Je pense qu'on va se comporter comme à la Vuelta : porter des masques et faire un peu plus attention. On va se laver les mains soigneusement, des gestes comme cela. On va être attentif pendant trois semaines et essayer de garder la bulle la plus restreinte possible. Le fait qu'il y ait des coureurs positifs montre à tout le monde, staff, coureurs, organisateurs et médias, que le virus circule encore et qu'il faut faire attention", a indiqué le coureur belge.

"Si on se croise, mettez votre masque", a souri Evenepoel face à la presse, réunie virtuellement pour l'interroger à deux jours du départ.