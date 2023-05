Giro 2023 – Remco Evenepoel était-il obligé d’abandonner ? Voici ce que dit le règlement

Remco Evenepoel a quitté le Giro ce dimanche suite à un test positif au Covid. Est-il obligé de le faire ? Le maillot rose aurait-il pu profiter de la journée de repos pour passer un nouveau test ? Le plus simple est de se tourner vers le règlement de l’Union Cycliste Internationale.



A la reprise des compétitions en 2020, l’UCI a établi un protocole très strict. Une infection au Covid était synonyme d’interdiction de départ. Mais depuis, la pandémie a été maîtrisée et le règlement s’est assoupli. Notamment dans le cadre des Grands Tours. "Dans le cas de survenue d’un cas de COVID-19 au sein d’une équipe (coureurs, ou membres de l’équipe), confirmé par un test COVID, la décision d’isolement et de retrait de la course sera prise de manière collégiale par le médecin de l’équipe concernée, le médecin de l’épreuve et le directeur médical de l’UCI, sur les éléments cliniques disponibles et les résultats du test COVID", peut-on lire en page 7 dans la dernière version du texte, disponible sur le site de l’UCI.