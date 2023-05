Giro 2023 : Remco Evenepoel et Primoz Roglic se sont déjà croisés, retour sur les anciennes confrontations entre les deux coureurs

Bien ou mal aidés par la crise sanitaire, les deux coureurs ne se croisent plus pendant près de deux ans. Pour leurs retrouvailles sur le tracé olympique de Tokyo aucun des deux ne pèse réellement sur la course en ligne. Dans l’exercice chronométré, le coureur de chez Jumbo-Visma décroche le sacre tandis que le Belge doit se contenter de la neuvième place. Aux championnats du monde de Leuven, sur un parcours qui ne convient pas à leurs qualités, les deux concurrents terminent loin de la tête. En fin de saison, sur le Tour d’Emilie et de Lombardie c’est une nouvelle fois Roglic qui domine avec une victoire et une quatrième place. Le coureur de chez Deceuninck Quick-Step termine, lui, 5e et 19e.