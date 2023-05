Giro 2023 – Remco Evenepoel confiant : "Pour l’instant je suis le plus fort, Primoz Roglic est nerveux"

Remco Evenepoel a retrouvé le sourire ce jeudi après avoir subi deux chutes mercredi. Le champion du monde s’est montré confiant après l’étape.

"Après le chrono et l’étape d’avant-hier, je pense que, pour l’instant, je suis le plus fort. Pour le moment, c’est un scénario idéal pour nous, a-t-il expliqué chez nos confrères d’Eurosport. En Catalogne j’étais derrière, là je suis devant. Pour nous, il n’y a pas de stress, plus pour eux je pense", a-t-il rajouté en référence au Tour de Catalogne où il avait terminé deuxième du classement général derrière Primoz Roglic après une grosse bataille.

Interrogé sur le Slovène, le Belge n’a pas mâché ses mots. "J’ai l’impression qu’il est nerveux. Il sait qu’il a 44 secondes de retard. Les Jumbo-Visma sont nerveux dans le peloton, ils poussent beaucoup mais ça, c’est leur style. On va voir demain s’il va essayer de reprendre du temps."

Ce vendredi, le peloton devra affronter sa première grosse étape de montagne qui pourrait offrir aux différents favoris une occasion de marquer les esprits et de créer des écarts.