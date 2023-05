Giro 2023 : Remco Evenepoel a-t-il été assez prudent ? "On ne va pas lui jeter la pierre mais il y avait peu de précautions"

Remco Evenepoel a dû dire adieu au principal objectif de sa saison dimanche soir après avoir été testé positif au Covid au soir de la 9e étape du Giro 2023. A-t-il pris assez de précautions pour éviter ce scénario, sachant que le virus circulait depuis un moment dans le peloton ? C'est une des questions que l'on s'est posé dans notre émission 100% Giro au lendemain de ce test positif.

Et qui d'autre que notre envoyé spécial sur les routes italiennes Samuel Grulois pour y répondre. "On va être clair et ne pas jeter la pierre à Remco Evenepoel. Mais ce que j’ai vu, c’est qu’il y avait très peu de précautions dans le clan Soudal Quick-Step en comparaison avec Jumbo-Visma. C’est normal aussi vu que cette équipe avait perdu quelques coureurs à cause du Covid avant le départ du Giro. Chez Soudal, lors des interviews, Remco ne s’est jamais présenté devant nous avec un masque. On l’a vu profiter d’un bain de foule avec de jeunes supporters italiens, signer des autographes", témoigne notre envoyé spécial.

"Remco Evenepoel va-t-il s’en vouloir de ne pas avoir pris plus de précautions ?" s'interroge Gérard Bulens. "Peut-être bien. On va d’abord voir comment il va encaisser cela mentalement mais aussi physiquement".

Ce ne sont jamais ses adversaires qui le battent, c'est lui-même en tombant ou la maladie

Pour Rodrigo Beenkens, dire qu'il n'a pas été assez prudent, "c'est facile après coup." "On ne va pas refaire l’histoire. C’est comme ça. Je constate une seule chose, c’est que depuis l’avènement de Remco Evenepoel, ce ne sont pas ses adversaires qui le battent, c’est lui-même en tombant ou c’est a maladie."

Aussi bien Gérard Bulens que Rodrigo Beenkens sont d'accord avec la décision de l'équipe Soudal d'acter l'abandon d'Evenepoel, alors que le règlement ne lui interdisait pas de rester en course.

"C’est le choix de la prudence", constate Gérard Bulens. "Remco a 23 ans et a une belle carrière devant lui. On a des exemples de coureurs qui ne sont jamais remis du Covid ou qui ne se sont plus jamais sentis comme avant. Je trouve que cette décision de prudence était la meilleure à prendre."

Rodrigo Beenkens déplore quant à lui qu’il n’ait pas de règle. "Chacun peut un peu faire ce qu’il veut et ça laisse la porte ouverte à tout. C’est là que le cyclisme doit encore travailler pour trouver une uniformité. Je respecte totalement la décision de l’équipe Soudal. Des études ont été faites et on n’est pas encore capable aujourd’hui de dire avec certitude quel est l’impact sur le système cardiaque. On a fait un choix au sein de l'équipe, on ne prend aucun risque : respect", conclut notre journaliste.